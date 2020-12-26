BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  SPOR

Abdürrahim Albayrak: 3 puan camiamıza hayırlı olsun

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, 2-0'lık derbi galibiyeti sonrası 'Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini anlından öpüyorum... 3 puan camiamıza hayırlı olsun' dedi.

Abone ol

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Sümer'in Trabzon'unun ve Türkiye'nin gönlündü taht kurduğunu ifade ederek başladı.

Sümer'in mezarını ziyaret ettiklerini belirten Albayrak, "Fatih Terim ve Levent Şahin hocamızla birlikte kabri başında andık. Bütün Türk futbolunun, hemşerilerimizin başı sağolsun. Bu tip değerlerin kıymeti öldükten sonra anlıyoruz. Çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray’a da Trabzonspor’a çok büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak ise Albayrak, "Erzurumspor maçına gitmeden önce lig Erzurum’da başlıyor dedik. Bugünde Trabzon'da çok güzel bir oyunla beraber 2-0 galip gelmesini bildik. Şükürler olsun. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini anlından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum, muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. 3 puan camiamıza hayırlı olsun" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası
AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına İYİ Partili Ağıralioğlu açıkça destek verdi: Saygı duyulmalı
Tarih değişti! THY'den PCR testi açıklaması
İngiltere'de son 24 saatteki vaka sayısı açıklandı
Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Korkulan oldu! İngiltere sınırında bekleyen şoförlerden 36'sı koronavirüse yakalandı
29 köpek boş arazide baygın halde bulundu!
Antalya'da Kırgız kadın sevgilisiyle kiraladıkları evde ölü bulundu
Yorumlar