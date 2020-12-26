Abdürrahim Albayrak: 3 puan camiamıza hayırlı olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, 2-0'lık derbi galibiyeti sonrası 'Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini anlından öpüyorum... 3 puan camiamıza hayırlı olsun' dedi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Sümer'in Trabzon'unun ve Türkiye'nin gönlündü taht kurduğunu ifade ederek başladı.

Sümer'in mezarını ziyaret ettiklerini belirten Albayrak, "Fatih Terim ve Levent Şahin hocamızla birlikte kabri başında andık. Bütün Türk futbolunun, hemşerilerimizin başı sağolsun. Bu tip değerlerin kıymeti öldükten sonra anlıyoruz. Çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray’a da Trabzonspor’a çok büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak ise Albayrak, "Erzurumspor maçına gitmeden önce lig Erzurum’da başlıyor dedik. Bugünde Trabzon'da çok güzel bir oyunla beraber 2-0 galip gelmesini bildik. Şükürler olsun. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini anlından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum, muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. 3 puan camiamıza hayırlı olsun" dedi.