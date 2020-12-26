AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına İYİ Partili Ağıralioğlu açıkça destek verdi: Saygı duyulmalı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde verdiği skandal karara destek çıkarak "AİHM'in kararına saygı duyulmalı" dedi...

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in skandal kararına destek verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in bu kararına başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.

Başka CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu destek verdi

CNN Türk'te programa telefon bağlantısıyla katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı...

Programda, Demirtaş için "Karara saygı duyulmalı" diyen İyi Partili Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.

Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı. AİHM o dönemde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.

AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.