Abdullah Avcı Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, derbide alınan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları: Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk.

"Devreye yenik girdik"

"Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik.

"Trabzonspor asla kabul etmez"

Trabzonsporlu futbolcuların skor olarak geride olsalar bile bunu kabul etmemeleri gerektiğini dile getiren Abdullah Avcı, "Trabzonspor asla kabul etmez. 2-0'dan sonra etmemesi gerekiyordu. Kötü oyunu kabul etmiyorum. Daha tepkili, disiplinli, üreten olmamız lazımdı. İkinci yarıdaki oyunu kabul etmiyorum. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama mağlup tarafı kabul edemeyiz. Burası Trabzonspor. Bunu bir an evvel telafi etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.