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Karaman'da kısıtlamada yakalanan şahıs 8 yıl önceki cinayetin şüphelisi çıktı

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da kısıtlamada durdurulup kimlik kontrolü yapılan şahıs, 8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi çıktı. Polisin gözaltına aldığı Abdullah K.'ya ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptığı sırada Abdullah K.'yı durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Abdullah K. hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Abdullah K., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Abdullah K. hakkında ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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