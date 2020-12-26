Adana'da kanlı pusu: Husumetli olduğu kişiler tarafından eşinin yanında öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arıkonak, içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki 2 kişi tarafından önü kesildi.