Milli yüzücü Merve Tuncel'den bir başarı daha: Olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda yaptığı dereceyle olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Gençlerde dünya rekoru kırmıştı

Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyük başarı gösteren Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde elde ettiği 4:06.83'lük dereceyle Olimpiyat A barajına geçen Merve Tuncel'i kutluyorum. Yakın zamanda 1500 metre serbestte dünya gençler rekoru kıran Milli yüzücümüz başarısıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli Sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, Merve Tuncel'e başarılarının devamını diliyorum."

Küçüklük hali konuşulmuştu

Henüz 2-3 yaşlarındayken Ankara’daki evlerinin banyosundan hiç çıkmayan, suyla oynamayı çok seven, kovaya oturup saatlerce suyla oynayan küçük Merve, 'kovadan çıktı rekorlar kırdı' ifadeleriyle gündeme gelmişti.