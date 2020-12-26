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Tuzla'da kısıtlama saatlerinde alkollü sürücü dehşeti! 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

TUZLA'da kısıtlamada alkollü direksiyon başına geçen 'sürücü' dehşet saçtı. Kaldırıma çarparak savrulan otomobil yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, İstanbul Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre E.U. yönetimindeki Nissan marka otomobil, süratli bir şekilde virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil önce yol üzerindeki tabelaları biçti. Ardından bir sosyal tesisin bahçesine uçup takla atarak ters yattı.

Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya tanık olan Ahmet Korkmaz, "Oradan süratli geldi. Kaldırıma fırladı. İki direğe vurdu sonra fırladı gitti. Yaralı vardı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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