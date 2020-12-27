BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Hastanede 30 yılı aşkın süredir çalışan bekçi koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Receb Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Görevi başındayken koronavirüse yakalanan Ünlü, yaklaşık 2 aydır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi görüyordu.

Abone ol

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Receb Ünlü görevi başındayken koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören Ünlü, 15 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere kurtarılamadı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Aralık 2020)
Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz
Biden, Trump'ı böyle uyardı: İmzalamazsan yıkıcı sonuçları olur
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası
29 köpek boş arazide baygın halde bulundu!
Milli yüzücü Merve Tuncel'den bir başarı daha: Olimpiyat A barajını geçti
Tuzla'da kısıtlama saatlerinde alkollü sürücü dehşeti! 3 kişi yaralandı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok Altunok koronavirüsten yaşama veda etti
Karaman'da kısıtlamada yakalanan şahıs 8 yıl önceki cinayetin şüphelisi çıktı
Aydın'da 2 kardeş 12 gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti
Yorumlar