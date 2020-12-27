CHP Muğla Milletvekili'nden Pınar Gültekin'in babasına skandal 'davadan vazgeç' telefonu!

Pınar Gültekin eski sevgilisi tarafından boğularak öldürülmüş, ardından da varile konup benzinle yakılmış ve üzerine beton dökülmüştü. Hafta içinde olay yerinde keşif yaptırılırken, CHP Muğla Milletvekili'nin Pınar Gültekin'in acılı babasını arayarak davadan vazgeçmesini istediği ortaya çıktı.

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Muğla’da üniversite okuyan PınarGültekin, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından önce darp edilip ardından boğularak öldürülmüş, bir varilin içinde benzin dökülerek yakılmış ve üzerine beton dökülmüştü. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili kan donduran bir iddiayı köşesine taşıdı. Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'nın Muğla'daki bir CHP ilçe teşkilatında yönetici olduğunu yazan Fatih Çekirge, bir Muğla Milletvekili'nin de Pınar'ın babasını arayarak "davadan vazgeç, ailesi de zaten perişan" dediğini iddia etti. İşte Fatih Çekirge'nin köşesinden o skandal olay...

O ailede de perişan gel sen davandan vazgeç

Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış. Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

Katilin annesi CHP ilçe örgütü yöneticisi

Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum... Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende o vekilin, kendisi açıklamazsa aile açıklayacak

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı... Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey.. Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...