Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' diyen CHP milletvekili kim?

MUĞLA'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldükten sonra varile konup benzinle yakılan ve üzerine beton dökümen Pınar Gültekin cinayeti CHP'ye sıçradı. CHP'nin 4 milletvekilinden birisinin Pınar Gültekin'in basasını arayarak "Onun ailesi de perişan, gel sen bu davadan vazgeç" dediği iddia edildi. CHP'nin Muğla vekilleri tek tek 'ben değilim' dedi.

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Davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin'in babasının CHP'li milletvekili tarafından arandığı iddiasıyla ilgili gözler CHP'ye çevrildi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Fatih Çekirge'nin "CHP Muğla milletvekillerinden biri davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin'i aradı" iddiasına ilişkin olarak ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

'Yakın zamanda ortak açıklama yapacağız'

Burak Erbay, “Biz de konuyu sabah okuyup öğrendik, arkadaşlarımızla konuştuk. Yakın zamanda ortak bir açıklama yapacağız" derken, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, “Haberi attılar bize. Sabahtan beri yazıyorlar. Bize bu konuyla ilgili. Benim bu konuyla ne ilgim ne bilgim var. CHP içinden aradılarsa ihtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.

Benim de 3 kızım var, bir an önce açıklansın

"Benim 3 kızım, annem var. Aradılarsa vicdani olarak ben kabul etmiyorum" diyen Alban, "Kimse zan altında bırakılmasın. Kimse bir an önce açıklansın. Bizim bir Whatsapp grubumuz var. Ben burada ortak açıklama yapılsın, bir araya gelinsin diye belirttim. Bazı vekillerimiz Ankara'da. Gerçek bir an önce ortaya çıksın." diye konuştu.

Ben değilim, arkadaşlarım olduğuna da ihtimal vermiyorum

Suat Özcan, "Gerekli açıklamalar yapılacak. Fatih Çekirge'nin yazdığı gibi değil. Ben kendi adıma konuşuyorum. İlgim alakam yok. Diğer arkadaşlar olduğuna da ihtimal vermiyorum" derken, Süleyman Girgin, "Böyle bir olaydan dolayı ben hiçbir milletvekilinin aileyi aradığına inanmıyorum. Dayanışma ve hukuki destek açısından hep mağdur ailelerin yanında olduk. Böyle bir şeyi hiçbir milletvekilimiz yapmaz. Bırakın hiçbir milletvekili hiçbir insan yapmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Muğla'dan 4 milletvekili var

Muğla TBMM'de 7 milletvekili ile temsil edilirken, bu vekillerden 4 tanesi CHP'den, 2'si AK Parti'den biri ise İYİ Parti'den. Burak Erbay ve Mürsel Alban "Ben aramadım" açıklaması yaparken, gözler Süleyman Girgin ve Suat Özcan'a çevrildi. İki Milletvekili sessizliğini koruyor.