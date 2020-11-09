Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra varilde yakıp üzerine beton döktü! Vahşeti anlatıyor
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına bugün başlanacak.
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi eski sevgilisine ait çiftlik evinde, üzerine beton dökülmüş halde varil içinde bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.
Cemal Metin Avcı'nın (32) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki ifadesi vahşeti ortaya koymuştu. Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.
Cesedi varilin içindeki betonun altında bulundu
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 1 çocuk babası Metin Cemal Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve iddianamede yer alan Avcı'nın ifadesi kan dondurdu.