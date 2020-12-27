Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'de 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik" dedi.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına ödenecek en düşük ücreti açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş şu ifadeleri kullandı;
“Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”
Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 26, 2020
Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #AsgariÜcret3100TL pic.twitter.com/CNer1dXk0m