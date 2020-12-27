Dağlık Karabağ'a son 24 saatte 490 kişi daha geri döndü! Rusya açıkladı

RUSYA Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ermenistan'dan, çatışmaların son bulduğu Dağlık Karabağ’a 490’dan fazla sığınmacının geri döndüğünü belirtti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan'dan Dağlık Karabağ’a 490’dan fazla sığınmacının geri döndüğü, konvoyun güvenliğinin Rus barış gücü birlikleri tarafından sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bugün Erivan’dan Stepanakert’e otobüslerle daha 491 kişi ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Şimdiye dek 45 binden fazla sığınmacı geri döndü

Rus barış gücü birliklerinin 23 gözlem noktasından durumu gece-gündüz izledikleri ve ateşkesi denetlediklerine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca vatandaşların sürekli ikamet yerlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağladıkları, insani yardım ulaştırdıkları ve sivil altyapı tesislerini onardıkları vurgulandı.

Açıklamada, şu ana kadar toplamda 45 binden fazla sığınmacının Dağlık Karabağ’daki sürekli ikamet yerlerine geri döndükleri ifade edildi.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Anlaşma doğrultusunda Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış gücünde, Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek Tugayına bağlı 1960 askeri personel görev yapıyor.