Hakkari'den acı haber! Çığ altında kalan bir asker şehit olurken bir asker kayboldu

HAKKARİ'de üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan iki personelden biri şehit olurken bir personeli arama/kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır.

Bir şehit bir kayıp

Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında, dün çığ düşmesi sonucu 2 asker kar altında kaldı. Kar altından yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Özbent'in İzmir Torbalı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Emre Balci ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, bugün saat 02.00 sıralarında şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Mevlüt Özbent'e şehadet haberini verdi. Acı haberin ardından Şehit Özbent'in baba evi ve bulunduğu sokağa vinç yardımıyla Türk bayrakları asıldı.

