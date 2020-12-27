Cansu Canan Özgen kimdir kaç yaşında kiminle evli?

Tarihçi, yazar İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini sanarak 'maşallah, şuna bak' dediği sunucu Cansu Canan Özgen merak konusu oldu. 31 yaşında olan Cansu Canan Özgen 15 Temmuz 2020'de eski basketbolcu Erden Eryüz ile evlendi. İşte Cansu Canan Özgen hakkında merak edilenler...

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Sunucu Cansu Canan Özgen'in tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile yaptığı instagramdaki canlı görüşmem olay oldu. . 73 yaşındaki İlber Ortaylı sunucu Cansu Canan Özgen'in instagram hesabından yaptığı canlı yayına katıldı ve çok değerli bilgiler verdi. Görüşmenin bittiğini sana İlber Ortaylı canlı yayında Cansu Canan Özgen'e 'maşallah şuna bak' diyerek ağzıları açık bıraktı. Bu olayın ardından birçok vatandaş Cansu Canan Özgen kimdir, aslen nereli, eşi Erden Eryüz kimdir araştırması yaptı.

Genç televizyoncu 9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

Cansu Canan Özgen kimdir:

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989'da İstanbul'da doğdu. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir.

1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.