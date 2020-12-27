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Koluman Holding’in kurucularından Türkay Saltık hayatını kaybetti

Mercedes-Benz’in en büyük yetkili bayilerinden, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin en büyük yerli ortağı Koluman Holding’in kurucularından Türkay Saltık 85 yaşında vefat etti.

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Koluman Holding’in kurucularından Türkay Saltık hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Türkay Saltık, kayınbiraderi Mustafa Koluman ile birlikte 1965 yılında mümesillik ve ithalat alanında çalışmak üzere Koluman şirketini kurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Koluman, vizyon olarak yatırımı hep ön planda tutmuştur. Avrupa’nın birçok lider markasından know-how transferi yapmak suretiyle başlamış olduğu üretim hamlesine 2010 yılından itibaren ‘Koluman’ markası ile devam etmiş bu alanda 2018’de fabrika yatırımına imza atmıştır. Koluman ihracat payını artırma hedefi çerçevesinde Rusya, Romanya ve Almanya’da şirketler kurmuştur. Koluman Motorlu Araçlar A.Ş. Fortune dergisinin Türkiye’nin 2019 yılı ilk 500 büyük özel şirket sıralamasında 209.sırada yer almıştır.”

Kaynak: Hürriyet

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