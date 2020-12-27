BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Olay yeri Adana! 70 yaşındaki yankesicilik şüphelisi kadın suçüstü yakalandı

ADANA'da semt pazarında yankesicilik yöntemiyle 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı.

Abone ol

Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı semt pazarlarında devriye görevinde bulundu.

Ekip, yankesicilikten çok sayıda suç kaldı bulunan Suriye uyruklu Revda Salih M'yi (70) pazarda takibe aldı.

Revda Salih M, pazarda alışveriş yapan Bellur A'nın çantasından 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliden ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlı, emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cansu Canan Özgen kaç yaşında eşi Erden Eryüz kimdir?
Koluman Holding’in kurucularından Türkay Saltık hayatını kaybetti
Sanal alışveriş merkezleri açılıyor! Bomba özellikleri olacak
Son dakika! Elazığ'da 5.6 şiddetinde deprem oldu çevre iller de sallandı
İlber Ortaylı kaç yaşında evli mi kısaca İlber Ortaylı hayatı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı Buse'den 'virüsü ciddiye alın' uyarısı
Hakkari'den acı haber! Çığ altında kalan bir asker şehit olurken bir asker kayboldu
İtalya’da şok! 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu tespit edildi
Anında bağışıklık kazandıran koronavirüs ilacı geliyor! Tarih verildi!
İlber Ortaylı maşallah şuna bak videosunu izleyen şok oldu
Yorumlar