Emeklilerin yılbaşı zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu

6 aylık enflasyon kadar zam

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.