Emeklilerin yılbaşı zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 4 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarında. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 oldu. Böyle olunca da yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamların da ipucu ortaya çıktı. İşte yeni yılda memur ve emekliye yapılacak olan zamlar...
Yılbaşında memur ve emekliler yapılacak olan zammın oranını merak ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki 6 aylık enflasyon yüzde kaç olacak? Enflasyonun emekliler ve memurlar için önemi ne?
6 aylık enflasyon kadar zam
Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.
Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.