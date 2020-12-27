Akdeniz'de Dalaman açıklarında 4,2'lik deprem! AFAD'dan açıklama

AKDENİZ'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Elazığ Kavaktepe’de meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremin ardından bu kez Dalaman açıklarında bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de, saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6.72 kilometre derinlikteki deprem Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı çıkarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.