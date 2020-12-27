Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a gönderme

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Ümit Özat, kulübün başkanı Murat Sancak'a "Bu senin fantezin diyordun" diye seslendi.

Abone ol

Görevine geçtiğimiz günlerde son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a göndermelerde bulundu.

"Bu senin fantezin diyordun"

Özat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'Bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi... 'Adana Demirspor savunma yapmaz, yaptırır'. 15 dakikadır kendi ceza sahasında. Konu iyi oynayıp oynamamak değil, gelen telefonlar. Dünyada savunma yapmayan takım mı var, yapıyorsun işte.

"Hocaya karışmamayı öğrendi"

Her hafta telefon açıyordu 'Lanzafame niye oynamıyor?' diye. Merak ettim, demek ki hocaya karışmamayı öğrendi. Takımı tebrik ediyorum yoğun baskıya rağmen müthiş bir savunma yaptılar. Mehmet Akyüz’ün çıkıp oyuna Semih’in girmesinin karşılığı savunma yapmaktır, savunma da futbolun olmazsa olmazıdır.

Hz. Ali'den kıssa paylaştı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Ümit Özat'ın tweetlerine şu cevabı verdi: