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Başhekim Dr. Lütfi Çetinkaya koronavirüse yenik düştü

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde özel hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti.

Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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