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Samsun'da feci olay! Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı

SAMSUN'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak kaçtı. Gelinin babasının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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Samsun'un Canik ilçesinde A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldılar. Gelinin annesi H.T. (48), resmi nikahlı olmayan eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası Y.T.'nin evine gitti. İddiaya göre burada altınları isteme meselesi yüzünden aralarında kavga çıktı. Damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.'yi yaralayıp kaçtı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T.'nin bacağından, özel bir hastaneye kaldırılan A.B.'nin ise sol karın boşluğu, kasığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.B. hastanede ameliyata alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kız tarafından evine baskın düzenlendiğini söyleyen damadın annesi H.T. ise, kızın annesi ve babasının sürekli altın ve para istediklerini ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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