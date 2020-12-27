Serhat Doğramacı nereli kimdir Masterchef şampiyonu ilan edildi bile!

Masterchef final haftası başladı büyük finale giden ilk finalist Serhat Doğramacı oldu. Yarışmanın başından beri iddiasını dile getiren Serhat'ın hayatı merak edildi. 23 yaşındaki Masterchef Serhat İstanbul doğumlu babası ise Kerküt doğumlu. Burcu Bakır ile nişanlı olan Serhat evlilik için gün sayıyor.

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Masterchef 2020'nin büyük finaline artık günler kaldı, heyecanlı final haftası başladı. Masterchef 2020'nin ilk finalisti ilk günden beri iddiasını her fırsatta dile getiren, kendinden emin hareketleri ile dikkatleri çeken 23 yaşındaki Serhat Doğramacı oldu. Hayran kitlesi günden güne katlanan Serhat'ı sosyal medyada takipçileri şimdiden şampiyon ilan etti bile.

Peki Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli, kaç kardeş ve onu türlü fedakarlık yaparak yarışmaya ikna eden nişanlısı Burcu Bakır kimdir? İşte Masterchef Serhat Doğramacı hakkında merak edilenler....

Öncelikle 23 yaşındaki Serhat'ın aslen nereli olduğunu öğrenelim. Serhat, “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti

Geçtiğimiz programlarda arkadaşlarının ve jüri üyelerinin baş sağlığı mesajlarının ardından Serhat'ın nişanlısının babasının vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Porgramda göz yaşlarını tutumayan Serhat'ın nişanlısı da merak konusu olmuştu.

Masterchef Serhat Burcu Bakır ile nişanlı.

Yarışma sayesinde popüler olan Serhat'ı instagram hesabında 161 bin kişi takip ediyor. Çok sık paylaşım yapmayan Serhat'ın en çok yorum ve beğeni alan pozları ise nişanlısı ile olanlar...

Nişanlısı Burcu Bakır hakkında pek bilgi olmayan Serhat'ın yarışma bittikten sonra düğün hazırlıklarına başlayacağı da konuşulanlar arasında.

Serhat kayınpederinin vefatını bu sözlerle duyurmuş ve takipçilerinden dua istemişti:

Nişanlımın babasını, kayınpederimi 14.09.2020 tarihinde kaybettik. Kelimelerle ifade edilemeyecek iyilikte bir kalbe sahipti. Dünya tatlısı ve mükemmel bir insandı. Onun için lütfen dualarınızı eksik etmeyin.

Ya dünya iyileşmeli yada iyi insanlar dünyaya gelmemeli.

Peki Serhat kimdir aslen nereli, mesleği ne birlikte bakalım...

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.