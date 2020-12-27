BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  DÜNYA

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin koronavirüs aşısı olmaya karar verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısı olmaya karar verdiğini duyurdu.

Abone ol

Rusya'dan son dakika aşı açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiğini açıkladı. 

Peskov, Rusya’da yayın yapan vesti.ru sitesinde yayınlanan açıklamasında “Yakın bir gelecekte başkanın kararı açıklayacağını bekleme hakkımız var. Kendisinin (açıklamayı) yapacağını söyledi.

Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini söyledi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'yılbaşı' genelgesi! İşte kısıtlamalar
Yılbaşı tatili kaç gün olacak saat kaçta yılbaşı tatili başlar?
Samsun'da feci olay! Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı
Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' diyen CHP milletvekili kim?
Kocaeli'den yürek yakan haber! Yaşlı çift 5 saat arayla öldüler
Bankadan kredi çekecekler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
Antalya'da havada gören telefona sarıldı! Şaşkına döndüler
HES kodu alma e devlet girişi nasıl yapılır TC ile HES kodu alma
Akılalmaz hile! İstanbul'da minibüsçülerin yaptıkları pes dedirtti
Yorumlar