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İzmir’in Urla ilçesinde korkutan deprem

Ege Denizi'nde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesi olduğu açıklanırken, deprem paniğe neden oldu.

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AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi’nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesi olduğu öğrenildi.

AFAD yaptığı son açıklamada İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 17:34’te 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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