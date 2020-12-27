Eski Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası hayata veda eden Ahmet Acar, 2008-2016 tarihleri arasında rektörlük görevini yürütmüştü.

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Eski Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti. Acar'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

ODTÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar'ı 27 Aralık 2020 tarihinde kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.