Başakşehir uzatmada Kasımpaşa'yı yakaladı

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı. Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta Başakşehir'in golerini 27'de Chadli ve 90+2'de Visca attı. Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Yusuf Erdoğan ve 85'te Hodzic kaydetti. Paşa'da Aytaç Kara, 42'de çift sarı karttan atıldı. Başakşehir, bu sonuçla puanını 16 yaptı. Kasımpaşa'nın puanı ise 19 oldu.

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13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı. Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topa Visca sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

66. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Visca sağdan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Ertuğrul'un kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Cemali'nin sol kanattan yaptığı ortaya Crivelli gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul bu şutta da topu kurtarmayı başardı.

72. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında arka direğe yapılan ortaya Hajradinovic kafa ile topu Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

72. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'un son anda dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere gitti.

84. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Hodzic, Kerim Frei ile Mehmet Topal'ın arasından şık bir hareketle geçti ve yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-2

89. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında Hajradinovic'in ara pasıyla Hadadi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncun sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in şutunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü. Boşta kalan topu kontrol eden Visca sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

90+6. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ceza sahasında uygun pozisyondaki Koita'ya pasını attı. Koita çok sert vurdu ancak kaleci Volkan'ın son anda müdahale ettiği top kornere gitti.

Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Başakşehir: 2 - 2 :Kasımpaşa

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 62 Kerim Frei), Skrtel (Dk. 51 Mehmet Topal), Epureanu (Dk. 73 Deniz Türüç), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, Visca, Giuliano (Dk. 62 Berkay Özcan), Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Koita), Hajradinovic, Anıl Koç (Dk. 59 Varga), Hodzic (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz)

Goller: Dk. 27 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Hodzic (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 42 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 57 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Tırpan (Kasımpaşa)