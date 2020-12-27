Ankaragücü konuk olduğu Denizlispor'u mağlup etti

Ankaragücü, konuk olduğu Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'de Atakan Çankaya ve 45'te Lukasik attı. Denizlispor'un sayısını 80'de Recep Niyaz kaydetti. Ligde 2 maç sonra kazanan Ankaragücü, puanını 12'ye yükseltti. Denizlispor ise 12 puanda kaldı.Abone ol
19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.
58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu rakip savunmadan döndü.
73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.
77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.
80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2
90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.
90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor: 1 - 2 :Ankaragücü
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Varela (Dk. 69 Recep Niyaz), Özer Özdemir (Dk. 72 Muhammet Özkal), Aissati, Rodallega
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze (Dk. 90+2 Borven), Lukasik (Dk. 90+2 Şahverdi Çetin), Voca (Dk. 79 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 84 Erdi Dikmen), Paintsil, Bolingi
Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Paintsil, 90+4 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega, Dk. 71 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)