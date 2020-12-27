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Pompeii'de 2 bin yıllık gizem gün yüzüne çıkarıldı

Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla küle dönüşen antik Roma kenti Pompeii'de 2 bin yıllık bir fast-food dükkanı bulundu. Romalıların sokak yemeği kültürünü gözler önüne seren fast-food tezgahının ön cephesi fresklerle kaplı.

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Milattan sonra 79 yılında küller altında kalan kentte geçtiğimiz aylarda 2 bin yıllık bir 'fast-food' dükkanı keşfedilmişti. Eski sokak yemeği kültürünü gösteren sıcak yiyecek ve içecek dükkanının tamamını gün yüzüne çıkarıldı.

Dükkanda delikli bir tezgah ve tezgahın ön yüzünde horoz ve ördek gibi bazı hayvanların renkli freskleri yer alıyor. Uzmanlara göre bu freskler, dükkanda satılan yiyecek ve içecekleri temsil ediyor.

Çalışmalarda pişmiş toprak kavanozların içinde yaklaşık 2 bin yıllık yiyecek izlerine de rastlandı. Alanda ayrıca çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozların yanı sıra bronzdan yapılmış bir kase ve şarap şişeleri bulundu.

Ortaya çıkarılan fast-food dükkanı aslında ilk değil. Latincede 'sıcak içecek tezgahı' anlamına gelen ve 'thermopolium' diye adlandırılan bu tür dükkanlardan bugüne kadar yaklaşık 80 tane keşfedildi.

Pompeii, milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu kentte yaşayan 2 bini aşkın kişiyle beraber lavlar altında kaldı. 16'ncı yüzyılda bulunan ve 1750'li yıllarda arkeolojik kazıların başladığı kent UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunuyor.

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