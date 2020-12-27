Gaziantep FK'ye yenilen Alanyaspor liderliği Galatasaray'a bıraktı

Sezona Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan ve daha sonra oynadığı 13 maçta bileği bükülmeyen Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Gaziantep'in sayıları Dicko, Muhammet Demir ve Maxim'den gelirken; Alanyaspor'un tek golünü Vetrih kendi ağlarına yolladı. Bu sonuçla 27'şer puanlı iki takımdan Alanyaspor averajla ikinci sırada yer aldı. Gaziantep FK ise üçüncü sıraya yükseldi.

Abone ol

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla Gaziantep FK kazandı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih'in kendi ağlarını havalandırmasıyla maça eşitlik geldi. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Gaziantep'in bu gollerinin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 13 maça çıkan Gaziantep FK, 27 puanla 3. sıraya yükseldi. Son 6 haftada 4. yenilgisini alan Alanyaspor ise 27 puanda kalarak averajla 2. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor da Başakşehir'i ağırlayacak.

Liderlik Galatasaray'a kaldı Alanyaspor'un Gaziantep'te kaybetmesinin ardından zirvenin yeni sahibi Galatasaray oldu. Aslan, kabus gibi başladığı sezonun 15. haftasında 29 puanla 1. sıraya oturdu.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kaptığı topla süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0

12. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmaik Kutlu'nun zayıf şekilde yaptığı vuruşta top Babacar'ın önünde kaldı. Babacar'ın şutunda top dışarı gitti.

16. dakikada Davidson'un sol kanattan gönderdiği ortaya Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson önünü boşaltıp şutunu çekti. Savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-1

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

45+1. dakikada Mirallas'ın orta alandan müsait durumdaki Muhammet Demir'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Muhammet Demir'in gönderdiği pasa kimse dokunamadan top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dicko'nun yerden gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in kale önünden yaptığı vuruşta top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Mirallas sağ kanatta aldığı topu bekletmeden soldaki Maxim'e gönderdi. Topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Maxim'in sağına çekerek attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 3-1

69. dakikada kaleci Güray Vural'ın sol kanata gönderdiği uzun pas Tayfur Bingöl kafasından sekerek Maxim'in önünde kaldı. Maxim ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top Caulker'e çarparak kornere çıktı.

73. dakikada Tzavellas'ın sağdan kullandığı kornerde Caulker'in yaptığı vuruşta top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle üst direğe de çaparak oyun alanına geri döndü. Caulker'in ikinci kez yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direkten döndü.

Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Gaziantep FK: 3 - 1 :Alanyaspor

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Maxim (Dk. 74 Kozulj), Mirallas (Dk. 89 Furkan Soyalp), Vetrih (Dk. 80 Jefferson), Dicko (Dk. 74 Kenan Özer) Muhammet Demir (Dk. 79 Andre)

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk 63 Bareiro), Siopis (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Salih Uçan (Dk. 63 Umut Güneş), Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir, Dk. 61 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Salih Uçan, Dk. 53 Tzavellas, Dk. 71 Umut Güneş, Dk. 89 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 54 Kana Bıyık, Dk. 69 Mirallas, Dk. 70 Maxim, Dk. 79 Vetrih, Dk. 88 Andre (Gaziantep FK)