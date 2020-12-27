BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Adana'da kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı

Anadolu Ajansı

ADANA Seyhan'da hastane bahçesindeki kanalizasyon çukuruna düşen hamile kadın yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan kadın, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Abone ol

ADANA'da eşi ve 2 çocuğuyla Seyhan Devlet Hastanesine gelen Nehir Cengiz (28), bahçedeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. 

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan ve hamile olduğu öğrenilen kadın, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Hastane bahçesindeki vatandaşlardan Kerim Küstü, önce çocuk çığlığı duyduğunu belirterek, "Bunun üzerine çocuğun yanına gittim. Yakınımızdaki kanalizasyon çukurundan ses gelmesiyle üzerindeki metal levhayı kaldırdığımızda bir kadının düşmüş olduğunu fark ettik. Bunun üzerine durumu görevlilere bildirdik" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den tepki çeken koronavirüs aşı kararı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Aralık Pazar)
İzmir’in Urla ilçesinde korkutan deprem
Gaziantep FK'ye yenilen Alanyaspor liderliği Galatasaray'a bıraktı
Kamerun’da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti
Burcu Bakır kaç yaşında Serhat Doğramacı sevgilisi kimdir?
Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Serhat Doğramacı nereli kimdir Masterchef şampiyonu ilan edildi bile!
Elazığ’da depremde hasar alan orta hasarlı bir bina tahliye edildi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin koronavirüs aşısı olmaya karar verdi
Yorumlar 1 yorum