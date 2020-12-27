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HABER /  SAĞLIK

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelişi ertelendi

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.

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