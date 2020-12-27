Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Aralık Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 172 bin 113 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, can kaybı 19 bin 878 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık 2020 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 172 bin 113 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 806 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 254 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a çıktı.

Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı 19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.1, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" ifadesini kullandı.