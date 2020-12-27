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HABER /  DÜNYA

İsrail'den tepki çeken koronavirüs aşı kararı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, İsrail hapishanelerdeki Filistinli mahkumlar için koronavirüs aşısının vurulmaması talimatı verdi.

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İSRAİL Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı. Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.

Sadece hapishane çalışanları olacak

Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi. Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.

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