Pınar Gültekin iddiası! CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin telefonu doğruladı

CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddiası ortalığı karıştırdı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, iddiayı yazan Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye yazılı açıklama gönderdi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, dünkü yazısında Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i bir CHP Muğla Milletvekili'nin arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Bu yazıdan sonra gözler CHP'nin Muğla milletvekillerine çevrildi. CHP'nin Muğla milletvekilleri; Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan ve Mürsel Alban...

Özgür Özel: Taziye maksadıyla aramış



Gündeme oturan iddiaya kaleme alan Çekirge, yazı sonrası yaşanan gelişmeleri bugünkü yazısında böyle aktardı:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”

Bu noktadan sonra Özgür Özel’le aramızda şöyle bir diyalog geçti:

Sayın Özel, ben olayı duyduğumda mağdure ailesinin vekili avukat Dr. Rezan Epözdemir’e sordum, kendisi doğruladı.

“Genel Başkanımızdan da aldığımız talimat gereği hem Rezan Bey’le hem de Pınar’ın babasıyla konuşacağız. Sonuçta çıkan gerçeğe göre gereği neyse yapacağız. Elbette böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız.”

CHP Muğla vekilinden mesaj

Tam avukat Dr. Epözdemir, “Evet, bu telefon ve talep doğrudur. Kendisi bana anlattı. Ancak isim veremiyorum” dedikten birkaç saat sonra...

Bu defa CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Ve bir açıklama gönderdi. Gazetecilik gereği o açıklamayı da özetle yayınlıyorum:

“Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla.”