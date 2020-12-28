Adıyaman'dan yürek yakan haber! Yaşlı çiftin evine giren yakınları şok oldu

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yoldüzü köyünde yaşayan Hanım (90) ve Hasi Karakılınç (97), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı çift yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hanım ve Hasi Karakılınç çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak Yoldüzü köyüne getirilerek, burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.