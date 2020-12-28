Kayseri'de minibüste soludukları çakmak gazı patlayan 3 kuzen yaralandı

KAYSERİ'de 3 kişinin soluduğu çakmak gazının patlamasını sonucu alev alan minibüste şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç., babasına ait minibüste amca çocukları N.Ç. ve B.Ç ile birlikte çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri çakmak çakınca patlama oldu. Patlamayla birlikte minibüs alev aldı.

El ve yüzleri yanan 3 genç, kendi imkanları ile minibüsten yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis ekiplerinin minibüs içinde ve çevresinde yaptığı incelemede 6 tane boş çakmak gazı şişesi bulundu.

Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.