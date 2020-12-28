BIST 1.426
DOLAR 7,54
EURO 9,22
ALTIN 459,79
HABER /  YEREL

Kayseri'de minibüste soludukları çakmak gazı patlayan 3 kuzen yaralandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 3 kişinin soluduğu çakmak gazının patlamasını sonucu alev alan minibüste şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç., babasına ait minibüste amca çocukları N.Ç.  ve B.Ç ile birlikte çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri çakmak çakınca patlama oldu. Patlamayla birlikte minibüs alev aldı.

El ve yüzleri yanan 3 genç, kendi imkanları ile minibüsten yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis ekiplerinin minibüs içinde ve çevresinde yaptığı incelemede 6 tane boş çakmak gazı şişesi bulundu.

Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ürküten rakamlar! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti
Pınar Gültekin iddiası! CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin telefonu doğruladı
Silivri'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Aksaray'da gurbetçi aile dehşeti yaşadı yol verme kavgasında bıçaklayarak öldürdüler
İzmir'de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Donald Trump Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
Nikol Paşinyan'a şaşırtan Türkiye tavsiyesi!
İsrail'den tepki çeken koronavirüs aşı kararı
Çin'den alınan koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelişi ertelendi
Yorumlar