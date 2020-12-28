AB’de ilk aşılar yapıldı! Koronavirüs savaşı başladı

Koronavirüse karşı savaş başlatan Avrupa Birliği’nde (AB) eşine daha önce rastlanmamış boyuttaki aşılama programına dün start verildi.

Abone ol

Tüm AB üyelerine önceki gün ulaştırılan Pfizer/BioNTech aşıları dünden itibaren çok sayıda ülkede uygulanmaya başlandı. Öncelikle ileri yaştaki kişilere ve sağlık çalışanlarına yapılan aşılar şu aşamada sembolik denebilecek sayıda dağıtıldı.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, aşıya şüpheyle bakanların azımsanmayacak düzeyde olduğu Fransa’da ilk aşı başkent Paris yakınlarındaki Sevran’da, 78 yaşında bir kadına yapıldı. Salgından en ağır etkilenen ülkeler arasındaki İtalya’da başkent Roma’da huzurevi hemşiresi olarak çalışan 29 yaşındaki Claudia Alivernini aşının ilk yapıldığı isim oldu. İspanya’daki ilk aşı ise huzurevinde kalan 96 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Liderler aşı oldu

AB ülkelerinde halkın aşıya mesafeli yaklaşması dikkat çekerken liderler aşı olunmasını teşvik etmeye çalışıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş aşı olan ilk AB liderleri oldu. Bu isimleri önümüzdeki günlerde diğer liderlerin izlemesi bekleniyor.

12.5 milyon dozun dağıtılması planlanıyor

AB’de aynı anda aşıya başlanamaması ve ilk aşı günlerinin 27-28-29 Aralık olarak öngörülmesi üyelerin hazırlık düzeyiyle ilgili. Yıl sonuna kadar Pfizer/BioNTech aşısından 12.5 milyon dozun dağıtılması planlanıyor. Yeni yılla birlikte diğer şirketlerin de devreye girmesiyle bu sayının kademeli olarak artması bekleniyor.

Sırayı bozdular

AB Komisyonu, “birlik ve beraberlik” mesajı vermek için aşılamaya 27 Aralık’ta başlanmasını istemişti. Ancak üç ülke buna uymadı. Almanya’da ilk aşı Halberstadt beldesinde huzurevinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla’ya cumartesi yapıldı. Macaristan bir doktora, Slovakya da bir bulaşıcı hastalıklar uzmanına aşıyı cumartesi günü yaparak Brüksel’in çağrısını dinlemedi.