İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması: Gerçekten aptallar onların anladığı türden maşallah değil bu

Sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, 'maşallah şuna bak' ifadesinde bulunan İlber Ortaylı konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu' dedi.

Abone ol

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı’yı konuk etti. Yayının sonunda canlı yayının sona erdiğini zanneden Ortaylı’nın “Maşallah, şuna bak” sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, genç sunucu ile ilk kez program yapmadığını belirten Ortaylı, “Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp... Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye’nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Biraz Catherine Denuve okusunlar. (Dünyaca ünlü yıldız taciz karşıtı hareketin ‘püritenliğe’ vardığı, erkeklerin kadınlara iltifat etmekte özgür olması gerektiğini anlatan bir mektup yazmıştı.)

Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman ‘maşallah’ derim.

Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye’de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var.”

Ortaylı, ‘Program sonunda Canan Hanım ile konuştunuz mu?’ sorusuna ise “Konuşmadım. Yine program yapacağız. O zaman konuşuruz” yanıtını verdi.

Sosyal medyada kendisinin ağzından çıkmadığı halde kendisi söylemiş gibi birçok yazı dolandığını belirten Prof. Dr. Ortaylı, devamında şunları kaydetti:

“Bazıları hadi tamam ama bazıları o kadar ahmakça ki. Kaale almıyorum. Bir ara kitap bağışladım, ona da laf ettiler. Niye veriyormuşum Cumhurbaşkanlığı’na? Ne yapacağım ya? Kitapları korunacak yere vermişim. Üniversiteye verdim, yandı maalesef. Orhan Pamuk, Elif Şafak hakkında 1 yıl önce yaptığım konuşma sanki dün söylemişim gibi yazılmış. Gençlik grubunda ‘Bu yazarları niye okutmuyorsunuz?’ diye sormuşlardı. ‘Gençler okuyamaz çünkü gramerleri bozuk’ dedim. Türk edebiyatında okutacak başka adam mı yok? ‘İngilizcesini bulursanız okuyun’ dedim ki Victoria Halbrook tercümesi müthiştir. Bunlar Türkçe’yi çok iyi bilen tercümanlar. Metinleri çevirirken ‘Bunu demek istemiştir’ diye tamir ediyorlar. Elif Şafak, Orhan Pamuk Türk yazarlardır ama Türkçe yazmıyorlar. Rahmetli Tahsin Yücel 70 sayfalık analiz yazmış bu konuda. Onu okumaya üşeniyorlar, sıkıcı geliyor ama ben söyleyince ‘Hoca bombaladı’ deniyor.”