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HABER /  POLİTİKA

Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak! Yılbaşı öncesi ek tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yılbaşı kısıtlamaları öncesindeki son toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında yeni ek tedbirler ya da bazı yasakların esnetilmesi gündeme gelebilir.

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Yılın son kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.  2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.

Yeni tedbirler görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.

Aşı takvimine son şekli verilecek

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

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