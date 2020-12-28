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ABD'deki feci patlamanın faili belirlendi 3 kişi yaralanmıştı

ABD'nin Nashville kentinde, cuma günü meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen kişinin kimliği belirlendi.

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ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın failinin 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğu açıklandı.

Metro Nashville Police Şefi yaptığı açıklamada, Warner'ın ve birkaç kişinin daha patlamayla bağlantısı olabileceğini söyledi.

ABD basını, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ve insan kalıntıları olduğu düşünülen kanıtların Warner'a ait olabileceği belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosunun FBI'ın da kimliği doğrulamak için DNA sonuçlarını beklediği kaydedildi. 

Yetkililer, patlamanın "büyük olasılıkla" bir intihar saldırısı sonucu meydana geldiğinden şüpheleniyor. Patlamada 3 kişi yaralanmıştı.

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