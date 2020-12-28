İzmir'de canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi! Eve giren komşuları şok oldu

İZMİR'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledikten bir gün sonra evinde iple hasılı halde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahariye Mahallesi, Buğday Dede Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Osman K., 26 Aralık'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Kendisinden haber alamayan komşuları bir gün sonra Osman K.'nın evine gitti. Eve giren komşuları, Osman K.'yı merdiven tırabzanına iple asılı halde buldu.



İhbar üzerine eve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman K.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Osman K.'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.