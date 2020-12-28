Hatay'da gören hayret etti telefona sarıldı! Çete savaşları burada yapılmış
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da en dar sokak görenleri adeta şaşkına çevirdi.
Merkez Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'ndeki bir sokak, uzunluğu 15 metre, eni ise 70 santimetre ile İstanbul’daki 89 santimetrelik Alaylı Sokağı ve Adana’daki 150 santimetrelik 32056 Sokak'tan daha dar olarak ölçüldü.
90 santimetrelik sokak, bu özelliği ile Hatay’ın ve Türkiye’nin en dar sokaklarından biri olarak görenleri hayrete düşürüyor.
Mahalle sakinlerinin kestirme geçit olarak kullandıkları sokağı ilk defa görenler, önünde fotoğraf çektiriyor. Eski Antakya sokaklarında, bu sokak gibi onlarca dar sokak bulunduğu belirtildi.
Mahalle sakinlerinden Adnan Sayın, dar sokakların çok eski olduğunu belirterek, “Bu bölgede böyle dar sokaklar çoktur ama en dar sokak burasıdır. Bu bölgede 1930’lu yıllarda Fransızlar vardı ve çete savaşları vardı. Bu daracık sokaklar o zaman bizim efe askerlerimizin düşmanla savaşırken çok işine yaramıştır. ” dedi.