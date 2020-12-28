Hatay'da gören hayret etti telefona sarıldı! Çete savaşları burada yapılmış

Mahalle sakinlerinden Adnan Sayın, dar sokakların çok eski olduğunu belirterek, “Bu bölgede böyle dar sokaklar çoktur ama en dar sokak burasıdır. Bu bölgede 1930’lu yıllarda Fransızlar vardı ve çete savaşları vardı. Bu daracık sokaklar o zaman bizim efe askerlerimizin düşmanla savaşırken çok işine yaramıştır. ” dedi.