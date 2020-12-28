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Arda Turan İspanya'da manşetlerde: En iyi yılları gibi oynuyor

İspanyol basını Arda Turan hakkında övgü dolu yorumlarda bulunurken AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz Atletico Madrid'deki en iyi yılları gibi oynuyor.

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Süper Lig'de 4087 gün sonra Trabzonspor'a gol atmayı başaran Arda Turan, performansı ile İspanya'da da adından söz ettirdi.

İspanyol basını Arda Turan hakkında övgü dolu yorumlarda bulunurken AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz Atletico Madrid'deki en iyi yılları gibi oynuyor.

Performansı ile takımını zafere taşıdı. Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birinde attığı kritik gol 3 puanı getirdi. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilk sıraya çıktı" sözlerini kullandı.

''Arda Turan, takımın lideri gibi davranıyor''
Gazetenin haberinde ayrıca, "Fatih Terim'in cezası sonrası Arda Turan, takımın lideri gibi davranıyor. Saha içini yöneten kaptan, son iki maçta iki gol atarak en iyilerden birisi oldu" dendi.

''Kaptan olarak şampiyon olmanın hayalini yaşıyor"
Arda Turan'ın sözleşmesinin 1+1 yıl olduğuna dikkat çeken AS, "Eğer sezondaki maçların yarısından fazlasında oynarsa sözleşmesi otomatik yenilenecek. Arda, Galatasaray kaptanı olarak şampiyon olmanın hayalini yaşıyor" yorumu yapıldı.

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