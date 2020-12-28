Lionel Messi açıkladı! Barcelona defteri kapanıyor mu?

Lionel Messi, son dönemde bir takım sıkıntılar yaşadığı Barcelona'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldız, bu soruya yanıt vermenin henüz erken olduğunu ifade ederek sezon sonuna dikkat çekti.

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol kanalı La Sexta'ya kariyeri ve özel hayatıyla ilgili röportaj verdi. Flaş açıklamalarda bulunana Messi, geleceğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

İşte Messi'nin açıklamaları:

"Barcelona finansal anlamda kötü durumda. Eski ait olduğumuz günlere dönmek zor olacak. Pandemi süreci de çok etkiledi tabii. Barcelona benim hayatım. Aramızda büyük bir aşk var. Sahip olduğum, öğrendiğim her şeyi Barcelona'ya borçluyum. Hayran olduğum birçok sporcu var. Nadal, Federer, Lebron James'i söyleyebilirim. Futbolda da Cristiano Ronaldo"

"Kendimi ayrıcalıklı hissettiğim doğru ama bazen de anonim bir insan olmak isterdim. Mesela bir restorana, bir sinemaya sıradan bir insan olarak gitmek."

"Genelde basından ziyade kendime yakın hissettiklerimle konuşurum. Bu beni daha çok rahatlatır. O yüzden medyada az röportajım var. İstemediğimden değil."

Messi, 'Son zamanlarda hiç ağladın mı?' sorusuna, "Evet, ağladım. Futbol için değil ama. Gizli kalmasını istediğim kişisel bir mesele için ağladım." dedi.

"Bir devir bitmiş gibi geliyordu"

Sözlerine devam eden dünya yıldızı, "Psikoloğa gidebilirdim ama hiç gitmedim. Gitmem gerektiğini söylediler, ihtiyacım da vardı ancak gitmedim."

"Sezon başında kulübe yolladığım faksı bugün olsa, yine yollarım. Kulübün bana verdiği her şeyi hak ettim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Bir devir bitmiş gibi geliyordu. Geçen yaz bedavaya ayrılabilirdim. Mahkemeye gitsek kazanabilirdik. Bunu bana sadece bir avukat da değil, birçoğu söyledi. Ancak böyle ayrılmak istemedim."

"Xavi gelirse kalır mıyım? Ne olacağını Haziran ayında göreceğiz. Oyuncu transferi zor, para yok. Önemli oyuncular gelmeli. Neymar'ı transfer etmek çok pahalıya patlar. Sezon sonuna kadar hiçbir takımla görüşmem."

"Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem"

"Real Madrid veya Atletico Madrid'e asla gitmem, imkansız. Geleceğim hakkında sezon sonu konuşmam daha iyi olur. Şu anda Barcelona'dayım ve sözleşmeme sadık kalacağım. Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim."

"Hayatım normal ve bazen sıkıcı. Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, çocukları okula götürüyorum, idman yapıyorum ve eve geri dönüyorum."