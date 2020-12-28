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Dallas Mavericks rekor gecesinde farklı kazandı

NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maçın ilk yarısında NBA rekoru kırıldı. Los Angeles Clippers bir devrede 50 sayı fark yedi.

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NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers'a karşı karşıya geldi.

Maça süper yıldızı Kawhi Leonard'dan yoksun başlayan Los Angeles Clippers ilk yarı tarihi fark yedi.

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers karşısında ilk devreyi 77-27 önde kapattı. Dallas böylelikle NBA tarihinde en farklı devre skoruna imza attı. Bir önceki rekor 1991'de Sacramento Kings karşısında devreye 47 sayı önde giden Golden State Warriors'a aitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da skoru korumayı başaran Dallas Mavericks, sahadan 124-73 galip ayrıldı.

51 sayı farkla kazanan Dallas Mavericks bu sezon ilk galibiyetini alırken Clippers ise ilk kez mağlup oldu.

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