BIST 1.438
DOLAR 7,51
EURO 9,19
ALTIN 456,07
HABER /  YEREL

Bartın'dan pes dedirten haber! Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi kurbağacık anahtarla aracı kullandı

 BARTIN’da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarla otomobili kullandığı anlar, sosyal medyada tepki çekti.

Abone ol

Bartın’da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.

Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarla aracı kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çekilen bu anlar ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool 82'de yıkıldı! West Bromwich'ten deplasmanda 1 puan
Arda Turan İspanya'da manşetlerde: En iyi yılları gibi oynuyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başpiskopos'u Erdoğan'a övgü o gerçek bir vatansever
Cansu Canan Özgen kimdir evli mi? Cansu Canan Özgen kaç yaşında?
Taksim'de gören bir daha baktı! Herkesi şaşkına çeviren turist
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
Dallas Mavericks rekor gecesinde farklı kazandı
Lille ve Lyon, gözünü Türk yıldızlara dikti
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı
Medipol Başakşehir'e Skrtel şoku
Yorumlar