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Hakkari'de yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.  Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşte olay yerinden kareler...


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