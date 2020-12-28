Seren Serengil hastalığı nedir ne oldu 46 kiloya kadar düştü

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan şarkıcı Seren Serengil kötü haberi instgramdan duyurdu ve ameliyat olacağım dedi. 46 kiloya düşen Seren Serengil mide ameliyatı olmuştu şimdi ise geri dönüşüm ameliyat olacağını açıkladı. Peki kimdir Seren Serengil, kaç yaşında, babası ve annesi kimdir?

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Söyledikleri ile dikkat çeken şarkıcı Seren Serengil'den son haber geldi, geri dönüşüm ameliyatı olacak. Beyaz TV'de haftaiçi her gün yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşünce durum ciddi dedi ve ameliyata gireceğini duyurdu.

Sinema sanatçısı Öztürk Serengil'in kızı olan Seren Serengil 49 yaşında. Şarkıcı Yaşar ile olaylı biten evliliği ile günlerce konuşulan Seren Serengil 4 kez evlilik yaptı.

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:

Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.

46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut.

Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak.

Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım...

Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...

Seren Serengil, kimdir: Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman‘ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul’da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra‘da, sonrada İsviçre’nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah‘la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye’deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

İlk albümünde okuduğu “Bana Herşey Seni Hatırlatıyor” şarkısı onu zirveye taşıdı.Seren Serengil‘in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor”, “Alışmak sevmekten daha zor geliyor”, “Sen şansını kaybettin”, “Mümkün değil”, “Sürünüyorum”, “Bu gecenin hatrına”, “Ben adamı ayrılırken tanırım”, “Ya seninle ya sensiz”.Seren Serengil, “Benim hikayem” dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı “Nefret” adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona’da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz‘la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006’da Roma Konsolosluğu’nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birlikteydi.

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Cengiz Semercioğlu ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.

Albümleri:

1991 – Ayrıldık

1994 – Alıştım Sana Birtanem

1996 – Bana Yasak

1998 – Bu gecenin hatırına

2006 – Dost Bile Kalamadık

2011 – Ben Adamı Ayrılırken Tanırım

Filmleri:

1977 – Sarhoş

1990 – Alev Gibi Bir Kız

1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü

1993 – Yasak Sokaklar

1999 – Şükran Büfe

2000 – Belalım Benim

2005 Şaşkın Assolist

Televizyon Programları:

Seren Serengil Show (TGRT)

Ayşe Gecenin Hatrına göster (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (STARMAX)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)