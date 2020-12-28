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Türklerin kapışmasında Cedi Osman Furkan Korkmaz'ı üzdü

Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.

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Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip ikinci çeyreğe 29-24 önde girdi. 2. periyotta farkı açan Cleveland Cavaliers, ilk yarıyı 14 sayı farkla 64-50 bitirdi. Üçüncü çeyrekte de farkı koruyan ev sahibi takım, periyotu 93-72 ile geçti. Rahat bir galibiyet alan Cleveland Cavaliers mücadeleden 118-94 üstün ayrıldı.

Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Gecenin diğer sonuçları
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104

Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129

Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91

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